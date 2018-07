CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 3 Luglio 2018, 22:59 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2018 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Università, la Campania è poco “felix”. È questa l’impietosa fotografia scattata dal Censis per agevolare l’orientamento degli studenti nella scelta del miglior ateneo a cui iscriversi. Da che punto si guardi il comparto universitario, statale e non, grande, medio e piccolo, nulla cambia, gli ultimi posti sono tutti campani. Il Censis cerca, quindi, di far presa soprattutto sulla curiosità degli studenti che cercano anzitempo di conoscere la qualità dei servizi che li accoglieranno nel mondo universitario. Si tratta di un’articolata analisi del sistema universitario italiano attraverso la valutazione degli atenei, divisi in categorie omogenee per dimensione, relativamente alle strutture disponibili, ai servizi erogati, alle borse di studio, al livello di internazionalizzazione e alla capacità di comunicazione 2.0.