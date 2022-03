Centauri armati di mazza da baseball e ladri bloccati dai carabinieri

Una mazza da baseball bordeaux, lucida, di alluminio. Un'arma che un 23enne di Poggioreale aveva sulle gambe, in sella a uno scooter guidato da un amico coetaneo. I due sono stati fermati in via San Biagio dei Librai dai carabinieri, che hanno sequestrato la mazza e denunciato il conducente alla guida senza patente perché mai conseguita.

Denunciato anche un senegalese di 33 anni per furto aggravato: in piazza Bellini aveva sfilato dalle tasche il telefono a una donna. La vittima del raid se n'è accorta e insieme aconalcuni passanti ha inseguito il ladro, recuperando anche il telefono. Ha poi chiamato il 112 e fornito una descrizione utile a bloccarlo. Durante il servizio, identificate anche 111 persone e ispezionati 40 veicoli. Numerose le sanzioni per violazioni al codice della strada.