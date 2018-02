Napoli, centauro investe bimba di 7 anni: in prognosi riservata al Santobono

Lunedì 5 Febbraio 2018, 23:36 - Ultimo aggiornamento: 05-02-2018 23:48

Una bimba di 7 anni è stata investita da un centauro ed è in prognosi riservata all'ospedale Santobono. La piccola, non rischia la vita ma è stata messa sotto osservazione dai sanitari del nosocomio per controllare possibili lesioni interne e complicanze dovute all'impatto con lo scooter di grossa cilindrata che l'ha colpita.L'episodio è avvenuto intorno alle 21.30 su via Duomo, dove la bimba stava attraversando all'altezza dell'area cantierizzata verso piazza Nicola Amore. A bordo del motociclo modello T - Max 500, c'era un 37enne napoletano, anche lui assistito in ospedale, al Loreto Mare, ma con una prognosi lieve dovuta a contusioni e traumi in varie parti del corpo.Sul posto sono intervenuti gli uomini della sezione Infortunistica della Polizia Municipale comandata da Antonio Muriano che hanno proceduto ai rilievi planimetrici, sequestrato la moto e sottoposto il motocoiclista ai test alcolemici e per la rilevazione di eventuali assunzioni di sostanze fuori legge.La dinamica dell'investimento è in fase di accertamento, così come la condizione della bimba di 7 anni che, secondo il centauro, in quel momento non si trovava accanto ai genitori, per questo saranno utili eventuali immagini delle telecamere della zona.