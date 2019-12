Morì durante una gara in moto nel centro di Casavatore, scattano due arresti

Morì in un grave incidente stradale a bordo della sua moto di grossa cilindrata mentre gareggiava in pieno centro di Casavatore con un altro centauro. Un video ripreso dagli improvvisati spettatori, che filmava l'incidente, divenne anche virale su internet, aiutando poi molto gli investigatori nel corso delle successive indagini.



Cinque mesi dopo il fatto, i carabinieri della stazione di Casavatore hanno arrestato e condotto in carcere, su ordine del Gip del Tribunale diNord, il motociclista che corse con la vittima. Si tratta di un 48enne, per il quale la Procura di Napoli Nord che ha coordinato le indagini, ha ipotizzato,, il reato di divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore, aggravata dalla morte di una persona derivata dalla competizione. Agli arresti domiciliari è invece finito, per il reato di favoreggiamento personale, un secondo indagato, un ragazzo di 18 anni cognato della vittima che avrebbe pianificato la gara.