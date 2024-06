Napoli, centauro in ospedale: perde il controllo della moto

Un centauro è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale del Mare. L'uomo che viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via delle Repubbliche Marinare.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 20.00 ed ha provocato la congestione della circolazione dell'arteria stradale che fiancheggia l'area del porto napoletano. Sul posto, oltre al personale del 118,è intervenuta la sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale che sta procedendo alla ricostruzione della dinamica del sinistro che sembrerebbe non aver coinvolto altri veicoli.

Il motociclista che ha riportato un importante trauma da schiacciamento ad un piede è sstato ricoverato in Rianimazione nel presudio di via Enrico Russo.