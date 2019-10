A Napoli la cultura è da buttare: centinaia di libri abbandonati nel Parco del Poggio

Martedì 1 Ottobre 2019, 22:39 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2019 22:41

Centinaia di libri abbandonati a terra e gettati nei wc, scaffali distrutti, tavoli rovesciati e porte scardinate. E' il desolante spettacolo dell'area lettura del Parco del Poggio, una piccola struttura costruita di fronte al laghetto del parco, altra struttura che necessiterebbe di importanti interventi di riqualificazione. L'area lettura del parco dei Colli Aminei doveva rappresentare per i cittadini un luogo dove "fuggire" dal caos della città - e dagli schiamazzi della vicina area giochi, attualmente anch'essa parzialmente chiusa al pubblico - e rifugiarsi nella cultura. Fu chiusa alcuni anni fa a causa di infiltrazioni idriche che misero a serio rischio la tenuta degli intonaci ma nessun intervento di recupero, complice la cronica assenza di fondi delle Municipalità, è mai stato tentato.Il risultato è una devastazione che va avanti ancora oggi. Non di rado, infatti, vandali si introducono all'interno dell'area lettura per distruggere il poco che resta ancora in piedi. Non mancano nemmeno - lo testimoniano i graffiti lasciati alle pareti - le coppiette in cerca di intimità. Accedere ai locali è semplicissimo. La porta è infatti completamente aperta. In passato i custodi del parco avevano tentato di transennare alla buona la zona con nastro arancione e transenne metalliche, ma la "barriera" antintrusione è durata pochi giorni e ora c'è libero accesso ad un'area dove è molto facile ferirsi con spuntoni di ferro o pezzi di vetro penzolanti.«Purtroppo ci troviamo di fronte ad una situazione molto nota ai cittadini dei Colli Aminei - ha spiegato il consigliere della III Municipalità Gennaro Acampora - sono anni che quella struttura giace in quello stato nel disinteresse generale. In passato qualche associazione ha fatto qualche timido tentativo di farsi affidare quegli spazi, ma se non si procede ai necessari lavori di impermeabilizzazione non si può pensare ad un affidamento che, per inciso, sarebbe l'unico modo per salvarli. Il disastro della sala lettura fa il pari con altre criticità che hanno praticamente svuotato il parco di ogni sua funzione. A pochi passi il laghetto è diventato un enorme pantano di acqua piovana che attira miriadi di insetti. Ancor più grave - punta il dito Acampora - la questione legata all'area giochi per i bambini. Dopo quasi otto mesi di chiusura causata dal pericolo crollo di alcuni alberi, infatti, le famiglie che sono ritornate nel parco si sono trovate di fronte ad un'area giochi transennata perchè i giochini per i bambini sono fuori uso».Subito dopo la riapertura del parco, lo scorso mese di giugno, il presidente della III Municipalità Ivo Poggiani ha dato vita a una serie di iniziative per raccogliere fondi da destinare proprio al ripristino dell'area giochi. Ad oggi, però, parte dell'area giochi è recintata dal nastro arancione. Decisamente più complessa la situazione della sala lettura del parco. Qui una semplice sottoscrizione di cittadini e commercianti non può bastare. Sono necessari interventi di manutenzione straordinaria che richiederebbero una grande quantità di fondi. Allo stato attuale è arduo pensare che il Comune, alle prese con i suoi cronici problemi economici, possa pensare a destinare ulteriori fondi alla Municipalità o intervenire in prima persona per il ripristino dei locali. Mentre ormai delle centinaia di volumi che formavano una bellissima e utile biblioteca - tra le copertine ormai sbiadite, ammuffite e ricoperte da polvere e calcinacci si possono notare persino importanti testi di informatica - resta ben poco da salvare.