Cattedrale di Sorrento gremita per l'omaggio alla Regina Elisabetta II. La cerimonia religiosa, che si è svolta grazie alla collaborazione del clero locale, è stata presieduta dalla reverenda Jules Cave Bergquist, cappellano anglicano di Napoli, Bari, Sorrento e Capri e vicario del vescovo per l’Italia. «Sono commossa per la testimonianza di fratellanza della comunità di Sorrento al popolo del Regno Unito toccato da una così grave perdita - ha detto la celebrante durante la funzione -. Ringrazio il sindaco e le istituzioni civili e religiose locali per l'accoglienza».

Nel corso dell'omelia il cappellano anglicano si è soffermato sul ruolo di Elisabetta «non solo come sovrana, ma anche come moglie e madre esemplare», ricordando come quella che per i suoi sudditi è «la» regina abbia vissuto una lunga vita «al servizio del popolo del Regno Unito e del Commonwealth».

Ad organizzare il tributo della città di Sorrento il sindaco Massimo Coppola, il presidente e l’amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Gianluigi Aponte ed Alfonso Iaccarino ed il presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina, Costanzo Iaccarino. Lo scopo era quello di consentire ai cittadini britannici in vacanza in Costiera ed ai tanti che risiedono da queste parti, di porgere, seppure a distanza, l’ultimo saluto alla «Regina dei due secoli».

«È stato un momento toccante che ha visto uniti il nostro popolo e quello britannico nel ricordo di una grande sovrana che è stata la regina di tutti per quello che ha rappresentato nel suo lungo regno - sottolinea il sindaco Coppola -. Un momento commovente che ha suggellato ancora di più l'unione e la fratellanza tra le nostre comunità».

«Un tributo doveroso per la regina di una nazione che ci ha sempre onorato con la presenza di tanti turisti a Sorrento - il commento di Costanzo Iaccarino -. Elisabetta II era anche un po' la nostra regina e per questo merita il giusto rispetto».

All’ingresso della Cattedrale sorrentina è stato sistemato un libro di cordoglio per raccogliere i messaggi di coloro che desiderassero testimoniare la vicinanza alla Corona. Il volume, che ha già raccolto centinaia di sottoscrizioni, sarà ora spostato a Villa Fiorentino, sede della Fondazione Sorrento, dove resterà fino al prossimo 25 settembre. Dopo questa data si procederà alla consegna all’Ambasciata britannica a Roma per fare in modo che arrivi direttamente ai componenti la Famiglia Reale.

Ma l'omaggio di Sorrento non finisce qui. Già nel giorno della scomparsa della Regina Elisabetta II, l’8 settembre scorso, l’amministrazione ha deciso di porre la bandiera con lo stemma del Comune a mezz’asta. Vessillo che resterà in questa posizione sulle sedi dell’ente fino al termine dei funerali in programma domani. Una curiosità: la reverenda Jules Cave Bergquist, che ha officiato la cerimonia oggi a Sorrento, come ha annunciato direttamente lei, domani commenterà i funerali della regina che saranno trasmessi in diretta da Rai Uno.