Duecentocinquasette piante di marijuana, alter oltre 3 metri, per un peso di 500 chili, e tre arresti tra Marano e Quarto. E' il bilancio dell'operazione condotta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. Operazioni che si susseguono da giorni nei due comuni. Pochi giorni fa erano state sequestrate cinquanta piantine anche in via Torre Dentice, a Marano. In quell'occasione fu arrestato un 62 enne.

Con la prima operazione di oggi, le Fiamme Gialle della Compagnia di Giugliano, al termine di un accesso in un fondo agricolo individuato grazie alla stretta sinergia con i colleghi della Sezione Aerea di Napoli, hanno sequestrato il terreno sul quale venivano coltivate 150 piantagioni, gli attrezzi utilizzati per la potatura, l’irrigazione e l’essiccamento della sostanza stupefacente, e 2 telefoni cellulari. Sono stati arrestati tre giovani, un 22enne, un 27enne e un 32enne, tutti residenti a Maranoi, sorpresi mentre stavano curando proprio la parte del fondo riservata alla piantagione di marijuana.

Con la seconda operazione, invece, la Compagnia di Pozzuoli ha scoperto a Quarto, su un terreno ubicato a ridosso della strada, una piantagione di cannabis ben nascosta, dato che era raggiungibile solo attraverso un sentiero ripido e impervio. Per accedere, i finanzieri hanno dovuto calarsi con corde e imbragature.

Al di sotto di un canale per la raccolta delle acque reflue, sono state individuate e sequestrate 107 piante di cannabis, di altezza variabile tra i 2 e i 2,5 metri, sequestrate insieme al terreno e al prodotto fertilizzante già utilizzato per la crescita e il rafforzamento della piantagione.

