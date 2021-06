Cento chili di pescato sequestrato: blitz a Portici, multe da 1500 euro

Tre verbali da 1.500 euro ciascuno e cento chilogrammi di pescato finito sotto chiave. Bilancio sostanzioso per l’operazione condotta dagli uomini del Comando della Municipale di Portici (diretti dal colonnello Gennaro Sallusto) e dai militari della Capitaneria di porto.



Nel corso del controllo è stata riscontrata l’assenza di tracciabilità del pescato, motivo per cui le forze dell’ordine hanno proceduto al sequestro di ben cento chilogrammi di prodotti ittici.

Pescato che era destinato alla vendita, per la quale però è necessario garantire la provenienza. Infine militari e agenti si sono concentrati sul rispetto delle normative anti Covid, svolgendo ulteriori verifiche in giro sul territorio.