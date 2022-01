Il negozietto di abbigliamento era in uno scantinato di via Arianova a Scampia. In vetrina e sugli espositori, cento finte griffe: tutti prodotti di alta manifattura senza tracciabilità in alcuna fattura. Per questo, la titolare dell'attività - una donna di 40 anni - è stata denunciata con l'accusa di ricettazione e commercio di prodotti contraffatti.