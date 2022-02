Cento metri di corsa con il telefono rubato: arrestato 26enne a Napoli

Un 26enne di origini nigeriane è stato identificato perché sprovvisto di un regolare permesso di soggiorno. Era in Via Aquila, nel quartiere Vasto a Napoli, quando ha visto la pattuglia ha iniziato a correre. Fuggendo, si è liberato di uno smartphone ma dopo quasi cento metri i militari lo hanno bloccato. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il telefono lanciato via era stato rubato poco prima in un negozio di Corso Novara. Così il 26enne è finito in manette, ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.