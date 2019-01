Giovedì 10 Gennaio 2019, 17:47

Tre uomini, tutti residenti al rione Salicelle di Afragola e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria.In arresto Luigi Tornatelli, 50 anni, Angelo Capone, 35, e Franco Petriccione, 39, il quale risponderà anche di violazione a obblighi e prescrizioni della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel comune di Afragola.Stavano percorrendo a velocità elevatissima, in piena notte, via Verga di caivano a bordo di una Fiat 500 e di una Renault Megane. I carabinieri li hanno visti e inseguiti.Durante la fuga il conducente della 500 è sceso dall’auto ed è salito a bordo dell’altra abbandonando la prima per strada. L’inseguimento è terminato quando i militari hanno bloccato la Megane frontalmente: hanno fatto uscire i tre dalla macchina e li hanno ammanettati.All’interno dell’auto hanno, inoltre, rinvenuto una centralina decodificata in grado di avviare l’auto rubata poco prima. La stessa auto, terminate le formalità, è stata restituita dai carabinieri alla legittima proprietaria.gli arrestati sono stati tradotti agli arresti domiciliari.