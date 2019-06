La dea bendata bacia Napoli: centrato nel Vesuviano il jackpot da 870mila euro

Lunedì 3 Giugno 2019, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2019 17:41

Se il 2 giugno è una ricorrenza speciale per gli italiani, resterà di certo una data indimenticabile per una giovane donna di Massa di Somma, un paese in provincia di Napoli. Proprio domenica la fortunata giocatrice di 40 anni, con una giocata da appena 1 euro e 50 centesimi, ha centrato il Mega Jackpot da 871,318.87 euro grazie alla slot online Millionaire Genie di 888casino.it. Al costo di un caffè ed un cornetto,domenica mattina la fortunata vincitrice si è ritrovata milionaria grazie al genio della lampada che le ha riservato un premio da mille e una notte. Millionaire Genie è una delle slot di punta del ricco panorama offerto da 888casino, operatore leader mondiale dei casinò online. Il jackpot si forma accantonando una percentuale delle puntate di tutti i giocatori e viene assegnato in modo casuale. Per centrarlo non è necessario incastrare una combinazione vincente, basta affidarsi alla sorte.