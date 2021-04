Centri commerciali chiusi del weekend, l'allarme in Campania: «Gravi ricadute occupazionali»

Saltano le riaperture nel fine settimana dei centri commerciali, Gruppo IRGENRE :«una decisione che avrà profonde ricadute occupazionali in un settore che sostiene migliaia di famiglie»

«Il blitz del Governo che ha scelto di far sparire la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana è incomprensibile e dannoso nell’ottica di una ripresa non più procrastinabile». È una posizione molto chiara quella espressa dal Gruppo IRGENRE, specializzata nella creazione, valorizzazione e gestione di Shopping Center, Retail Park e Outlet ( tra cui il Cilento Outlet e il Maximall di Pontecagnano e il Maximall Pompeii in costruzione) all'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Riaperture. Un passaggio, quello dalle bozze del DL alla versione ufficiale che nottetempo ha visto sparire il comma 1 dell’art 8. «Un agguato in piena regola - proseguono dalla dirigenza del Gruppo IRGENRE - portato avanti da chi evidentemente non conosce il settore del retail, perché non è possibile credere che questo settore possa sopravvivere senza riaprire nei week end. *È bene che il Governo comprenda a pieno che decisioni simili avranno profonde ricadute occupazionali in un settore che sostiene migliaia di famiglie*». Dal Gruppo IRGENRE viene espressa grande perplessità anche rispetto alle ragioni che hanno portato a questa scelta, che restano incomprensibili a fronte della giusta riapertura di moltissime altre attività all’aperto.