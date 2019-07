«Di dove sei?», 13enne aggredito da baby gang in un centro commerciale a Napoli

Mercoledì 31 Luglio 2019, 14:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una baby gang si è accanita contro un ragazzo che era andato a mangiare una pizza con i fratellini di età tra 9 e 13 anni, in un centro commerciale di Napoli: le botte prese gli hanno causato un trauma cranico e delle contusioni. A denunciare l'episodio, avvenuto lo scorso 29 luglio, è il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli. «Ci è stata segnalata dai genitori l'aggressione subita il 29 luglio da un ragazzino di 13 anni che si era recato a mangiare una pizza con i fratellini più piccoli. Il ragazzo è stato avvicinato da una baby gang che ha iniziato a minacciarlo. Prima gli hanno detto 'Di dove sei? Vuoi morire?', poi quando ha cercato di divincolarsi lo hanno colpito con uno schiaffo alla nuca. La vittima ha cercato di difendersi ma è stata violentemente aggredita a schiaffi e calci dalla baby gang, composta da ragazzini più o meno della sua età. Solo l'intervento di alcuni giovani che hanno diviso la vittima dagli aggressori hanno evitato il peggio».Il ragazzo, informa Borrelli, «è stato curato presso l'ospedale Cardarelli dove gli è stato riscontrato un trauma cranico oltre a delle contusioni». «Oramai - prosegue il consigliere regionale dei Verdi - la devianza giovanile è fuori controllo. In giro ci sono bambini di età compresa tra i 9 e i 13 anni che già si atteggiano a delinquenti. Per loro la violenza è un passatempo, un divertimento per impegnare il tempo. Vivono senza indirizzi, abbandonati dai genitori che non gli trasmettano alcun tipo di educazione. Speriamo che i carabinieri, ai quali è stata denunciata l'aggressione, avranno modo di dare un volto e un nome ai componenti della baby gang, in modo che il giudice possa valutare delle eventuali misure correttive».