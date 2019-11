Shopping senza pagare al centro commerciale Quarto nuovo: arrestate due donne

Rubano profumi e creme ma vengono arrestate dai carabinieri. In manette finiscono due donne incensurate polacche di 26 e 47 anni, arrestate per furto aggravato dai carabinieri della tenenza di Quarto. Le due sono state sorprese all'uscita del centro commerciale «Quarto Nuovo» con articoli di profumeria e cosmetica appena rubati e ai quali avevano rimosso le placche antitaccheggio. Sottoposte agli arresti domiciliari, le due donne sono in attesa di giudizio. La refurtiva, del valore di circa 550 euro, è stata restituita. © RIPRODUZIONE RISERVATA