Centro Direzionale, arrestato un parcheggiatore abusivo

Parcheggiatore abusivo bloccato in viale della Costituzione, al Centro Direzionale, dopo una colluttazione. S.P., 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per violenza, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato poiché sorpreso nuovamente a svolgere l’attività illegale che indica l'importanza di rafforzare i controlli in una zona della città che soprattutto la sera diventa terra di nessuno. I sotterranei, in corrispondenza dei garage, sono degradati e anche area di passeggio delle prostitute.

