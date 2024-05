Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia sono intervenuti in via Taddeo da Sessa per la segnalazione di furto di un’auto.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un soggetto intento ad armeggiare su una vettura in sosta nei pressi del garage T2 e lo hanno bloccato e trovato in possesso di un paio di forbici e di un frontalino di un’autoradio asportato da un altro veicolo parcheggiato poco distante.

L'uomo, 58 anni, napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato e tentato furto aggravato.