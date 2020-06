Centro Direzionale di Napoli, dopo il lockdown tornano gli scippi: arrestato un 42enne

LEGGI ANCHE

I Carabinieri della Stazione di Napoli Poggioreale hanno arrestato per tentato furto aggravato L.D ., 42enne del posto del già noto alle forze dell'ordine. La vittima - un 68enne - passeggiava con il proprio cane nell’area pedonale del Centro Direzionale quando è stata avvicinata, con la scusa di una sigaretta, da L.D.. La reazione della vittima è stata immediata e le sue grida hanno attirato l'attenzione del personale della vigilanza del Centro che ha poi contattato i Carabinieri.L.D. che non è riuscito a sottrarre il borsello, è fuggito a piedi ma la fortuna ha voluto che i militari fossero poco distanti. Individuato e bloccato, il 42enne è finito in manette. Giudicato nelle aule del Tribunale di Napoli è stato condannato a 8 mesi di reclusioni con il beneficio della sospensione della pena.