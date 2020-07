Centro Direzionale di Napoli, la morte del verde e del progetto dell'archistar giapponese

I progetti iniziali dell'archistar giapponese Kenzo Tange prevedevano che il verde, insieme ai grattacieli, facesse da co-protagonista della nuova cittadella degli affari partenopea. Invece oggi, a distanza di 25 anni dalla "consegna" delle chiavi del Centro Direzionale, di quell'originario progetto non resta più niente. Degrado, rifiuti e, soprattutto, contenziosi e polemiche la fanno da padrone, snaturando l'opera di Tange e contribuendo a far sprofondare l'intero quartiere nella desolazione più totale. Oggi sono ben poche le aiuole e i giardini che hanno resistito ad anni di abbandono da parte delle istituzioni. Se si escludono alcune "chiazze" di verde più acceso, infatti, la stragrande maggioranza del verde del Centro Direzionale è diventato una enorme distesa desertificata dove gli arbusti bruciati dal sole cocente sono una triste testimonianza di un progetto nato grande ma finito nella polvere.

La morte del verde urbano comincia nel 2014, quando i condomini delle grosse torri del Centro Direzionale fecero ricorso al Tar contro un doppio pagamento delle utenze condominiali al Comune di Napoli e alla Gesecedi, il consorzio di aziende che cura i servizi e, all'epoca, gestiva anche della manutenzione del verde pubblico. Dopo la vittoria dei condomini Gesecedi ha dismesso il subappalto per la cura delle aiuole e, da allora, la manutenzione è in capo direttamente al Comune di Napoli, con tutti gli effetti che sono oggi ben visibili.



In pochi anni il deserto è avanzato impietoso. Oggi sono ben poche le aiuole sgombre da rifiuti e a poco servono i generosi sforzi di alcuni commercianti volenterosi che cercano disperatamente di non far morire almeno le aiuole che affacciano sulle proprie attività.. Le maggiori criticità, come segnala il comitato Gazebo Verde, si registrano nella zona del Tribunale di Napoli, dove enormi quantità di rifiuti fanno capolino tra un arbusto secco e l'altro.

Un giardino pensile, quello pensato dall'architetto Tange, con aiuole multicolore che avrebbero dovuto allietare e dare fresco al Centro Direzionale nato anche per strappare al degrado una zona di Napoli che si segnalava solo per le sue innumerevoli brutture. L'unico colore che oggi domina il Cdn è il marrone - intervallato da qualche chiazza di bianco - che testimonia la terribile combinazione tra sole cocente e incapacità di gestire il verde da parte del Comune e delle sue partecipate.



Un degrado che i napoletani non mancano di rilevare ogni giorno anche sul web.da parte di cittadini scontenti e delusi dalla «annuncite» cronica che in questi anni non ha risparmiato nemmeno il Centro Direzionale. Da cuore pulsante dell'economia e della socialità in una zona nevralgica della città a luogo di desolazione e degrado.

E, beffa delle beffe, in previsione delle prossime elezioni si moltiplicano le liste elettorali che si rifanno ad un ecologismo da salotto che vede protagonisti gli stessi esponenti istituzionali che in questi anni hanno girato troppo spesso la testa di fronte al quotidiano assassinio del verde.

