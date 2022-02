Centro Direzionale, rimosse baracche ma occorre fare di più per la sicurezza

Vigili urbani, servizi sociali e agli operatori Asia sono intervenuti questa mattina al Centro Direzionale, dove diversi cittadini, alcuni senza fissa dimora, avevano trovato riparo. L’intervento si è reso necessario, oltre che per trovare una sistemazione ai clochard, anche per consentire una sanificazione e pulizia dell’area. L'intera zona deve essere vigilata di più: di giorno e di notte, è necessaria una maggiore sorveglianza.

Sempre gli agenti hanno fermato i lavori per la realizzazione di un balcone totalmente abusivo in via Gianturco, angolo via Murialdo. Il proprietario dell'appartamento è stato denunciato.