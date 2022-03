Centro Direzionale, un poliziotto blocca posteggiare abusivo

Un poliziotto, libero dal servizio, ha lasciato l'auto nel parcheggi sotterraneo del Centro Direzionale, quando è stato avvicinato da un posteggiatore abusivo, che gli ha chiesto denaro per la sosta e, poco dopo, ha iniziato a inveire contro di lui, minacciandolo. A quel punto l'agente si è qualificato e l'uomo ha cercato di allontanarsi per eludere il controllo, ma poi è stato bloccato dagli operatori della volante del commissariato Vasto-Arenaccia. Inutile il tentativo di fornire generalità false. S.P., 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata estorsione e denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e falsa attestazione a un pubblico ufficiale.

APPROFONDIMENTI I BENI CULTURALI Napoli, riapre dopo oltre 40 anni la chiesa di Santa Maria di... BRESCIA Carol Maltesi, il killer si spacciava per lei. L'ex compagno:... L'ARRESTO Pozzuoli, evade i domiciliari per bere un drink: arrestato di nuovo...