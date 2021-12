Personale ridotto e ferie a Natale: sos dai pazienti del Centro stomie

Chiude temporaneamente il centro stomie del Policlinico Federico II a causa della mancanza di personale. Lo segnalano i pazienti colpiti da i pesanti disagi nell'assistenza nella gestione quotidiana della malattia, più complessa soprattutto dopo l'intervento chirurgico. «Si tratta di una struttura strategica e fondamentale per il territorio - sottolineail Pier Raffaele Spena, presidente della Fais, spiegando che tanti pazienti sono già stati costretti a rivolgersi ad altri presidi lontani dalla propria residenza, talvolta anche fuori regione. O a ricorrere a consulenze a pagamento. «Garantire il servizio pubblico è essenziale ed è un atto dovuto verso le persone più fragili», il monito.

Si stima soffrano di questa patologia circa 9.000 persone in Campania, quasi la metà abita a Napoli e provincia. Nel capoluogo, sono due ambulatori dedicati alla stomaterapia, in provincia nessuno. «Difatti, solo nel 2020, la struttura universitaria ha registrato più di mille accessi, nonostante l'organico già ridotto", fa notare Spena, che a nome della Fais ha già inviato una lettera alla direzione generale e alla direzione sanitaria !per chiedere un pronto intervento nell’affrontare questa criticità, che rischia di crescere ulteriormente durante le feste natalizie».