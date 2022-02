Alcol a 15enne nel centro storico di Napoli: bar chiuso dal prefetto per 15 giorni

Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Decumani, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar in largo Girolamo Giusso.



In particolare, lo scorso 5 febbraio, gli agenti hanno denunciato un dipendente dell’attività per aver somministrato bevande alcoliche ad un quindicenne al quale non era stato richiesto il documento d’identità nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età.