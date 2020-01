© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al centro storico di Napoli è stato esposto un cartello, realizzato con un pezzo di cartone, che dà indicazioni ai turistici su come raggiungere San Gregorio Armeno , esibendo, però’, un linguaggio scurrile ed inappropriato.«Rappresenta un pessimo esempio di accoglienza e di civiltà. I turisti sono una risorsa inestimabile per la nostra città e vanno salvaguardati, inoltre il linguaggio scurrile, la volgarità e la maleducazione non dovrebbero essere usati con nessuno, è una questione di civiltà. Il cartello in questione deve essere rimosso immediatamente. Si tratta di un impeto di presunzione e maleducazione che non rispecchia affatto la nostra proverbiale accoglienza hanno così commentato il Consigliere Regionale del Sole che ride Francesco Emilio Borrelli con il responsabile ambiente del Sole che Ride Enzo Vasquez e il conduttore radiofonico Gianni Simioli.