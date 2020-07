Centro storico di Napoli, progetto flop: il Comune snobba 80 milioni

LEGGI ANCHE

Una bancarotta culturale quella che affligge Napoli e il suo smisurato patrimonio artistico e monumentale. Con il paradosso rabbioso che a fronte di 100 milioni per il Grande progetto centro storico Unesco ne sono stati spesi meno di un terzo. I bene informati del Comune - l'ente beneficiario - parlano di una cifra che oscilla tra i 15 e i 30 milioni con la forbice bassa molto più quotata. Sono state impegnate, cioè si stanno allestendo le gare e gli iter burocratici, ma i soldi non sono stati ancora spesi, il 40% delle somme.. Il complesso dei Girolamini ne è lo specchio fedele: con 7,7 milioni per il restauro a disposizione, in sette anni non è stato neanche fatto il progetto esecutivo. Da due anni è tutto paralizzato: è il fermo immagine del degrado nel cuore storico di Napoli.L'anno successivo fu la facciata a cedere. In quegli anni era scoppiato da poco lo scandalo dei libri rubati nella storica e bellissima biblioteca dei Girolamini. Trafugati la bellezza di 4mila volumi antichi vecchi di oltre 500 anni con annessi testi stampati con i caratteri mobili, praticamente risalenti al tempo di Gutenberg. Quattromila volumi sottratti e un danno all'Italia da 20 milioni. Questo il bilancio del saccheggio ai danni della Biblioteca fatto dalla magistratura contabile. Quella dei Girolamini è la biblioteca più antica della città aperta al pubblico nel 1586. C'è molto da fare nel complesso dei Girolamini malgrado sia tutto fermo. Sono 23 i dipinti da dover restaurare e sul lato sinistro della navata ci sono ponteggi alti circa 12 metri, l'unico segno di un cantiere fantasma che non accenna a rianimarsi.I crolli non riguardano solo il complesso dei Girolamini. L'anno scorso ci sono stati nella chiesa cinquecentesca di Santa Maria del Popolo degli Incurabili, macerie che hanno ferito l'attigua farmacia monumentale e hanno riacceso le polemiche sull'arte e i monumenti non curati e soprattutto sui lavori del grande progetto Unesco, troppo a rilento. I restauri, il ripristino di strade storiche non si vede e nemmeno si percepisce.. Risorse aggiuntive a quelle del piano Unesco. Ombre - tuttavia - gravano sul progetto di valorizzazione del centro antico per le lentezze che lo caratterizzano da 13 anni, perché la prima volta che se ne è parlato è stato nel 2007. Ecco perché fa ancora più sensazione che dopo quasi tre lustri la spesa rendicontata sia di 15 milioni ad aprile 2019. Cioè il 15% del totale delle risorse disponibili. Il grande progetto era partito con la programmazione 2007-2013 poi è stato traslato su quella successiva. Entro il 2023 la rendicontazione deve essere completa altrimenti la Ue rivorrà indietro i soldi.Difficile se non impossibile sapere con certezza quanti cantieri Unesco sono aperti, anche qui la stima, dei 27 complessivi, racconta di circa 10-12 poi ci si perde nei meandri della burocrazia. Tra i cantieri che non decollano c'è quello del Duomo, con una passeggiata aerea battezzata dal sindaco Luigi de Magistris ma non ancora aperta al pubblico, mentre c'è affanno per l'ampliamento dell'area archeologica. Sono completati i lavori nelle Chiese di Santa Maria della Colonna, nel Complesso di Santa Maria Maggiore, Cappella Pontaniana e Cappella Pignatelli. Mentre sono in corso i lavori nella Chiesa di San Pietro Martire, a San Paolo Maggiore, nello storico palazzo di giustizia di Castelcapuano, nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano, e in quella adiacente al Conservatorio di San Pietro a Majella. Più complicata la riqualificazione urbana alla quale sono destinati 30 milioni. Quasi ultimata via Duomo, manca l'ultimo tratto, quello che si incrocia con piazza Cavour. Ed è a buon punto via Cirillo e anche via Poerio. È stata completata l'area - sostanzialmente - delle Mura Aragonesi a Porta Capuana. Tuttavia resta ancora molto da fare e la preoccupazione per un centro antico a rischio è tangibile soprattutto tra i napoletani che quel sito lo rendono vivo perché ci abitano.