Napoli, Centro storico: somministra bevande alcoliche a 2minori, minimarket chiuso per 10 giorni

Il Questore di Napoli, su proposta della Polizia Municipale, ha disposto la sospensione per 10 giorni dell’attività di esercizio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un’attività commerciale in via Sant’Anna dei Lombardi.

In particolare, nella serata dello scorso 12 marzo gli agenti della Polizia Locale, durante i servizi di controllo predisposti nelle aree della “movida”, avevano denunciato un dipendente del minimarket per aver somministrato due birre a due ragazze, minori di 16 anni, alle quali non era stato richiesto il documento d’identità nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età.