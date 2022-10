Sorpreso con cinque smartphone di dubbia provenienza, denunciato 36enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi hanno notato un uomo che, alla vista degli operatori, si è dato alla fuga.

Ne è nato un breve inseguimento terminato in via Postica Maddalena dove, con il supporto dei Nibbio dell’ufficio prevenzione generale, è stato bloccato e trovato in possesso di cinque smartphone e 805 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Un trentaseienne ivoriano, con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione e per non aver ottemperato all'ordine di esibizione del permesso di soggiorno o di altro documento di identificazione.