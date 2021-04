Centro vaccinale inaugurato a Villaricca: servirà 3 comuni

Inaugurato il nuovo centro vaccinale di Villaricca. Il centro è stato allestito nella tensostruttura di via Napoli e accoglierà, oltre ai residenti di Villaricca, anche i cittadini di Qualiano e Calvizzano. Al taglio del nastro erano presenti i primi cittadini dei tre comuni a nord di Napoli, tra quelli che nelle scorse settimane avevano richiesto all'Asl Napoli 2 nord di potenziare la rete infrastrutturale ed evitare ai prenotati di recarsi in centri distanti diversi chilometri.

"Per noi sindaci è una conquista importante ottenuta col dialogo e attraverso la rappresentanza delle istanze dei nostri cittadini. Lo abbiamo chiesto all’Asl Napoli 2 Nord che ringrazio per la disponibilità e la sensibilità dimostrata".

