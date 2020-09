Piano di Sorrento. Arrivano nel cuore della notte con un furgone bianco per tentare di rubare scooter parcheggiati: giungono i carabinieri e non riescono a mettere a segno il colpo. Si danno alla fuga. E' accaduto a Piano di Sorrento la scorsa notte.

I ladri, probabilmente tre, hanno posizionato il furgone sul corso Italia, nei pressi del supermercato Tresse per caricare i motorini posizionati nel parcheggio adiacente. Ne avevano già presi due quando, probabilmente al rumore delle auto, sono scappati via cercando di far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Sorrento allertati telefonicamente. Una delle moto era infatti dotata di sistema Gps e le pattuglie hanno potuto individuare immediatamente la zona. Il tempestivo arrivo delle forze dell'ordine ha, dunque, sventato l'operazione: sono stati recuperati gli scooter e consegnati ai legittimi proprietari.

Gli uomini coordinati dal capitano Ivan Iannucci stanno adesso conducendo le indagini per individuare gli autori del tentato furto che, data la provenienza del furgone, probabilmente non sono della penisola sorrentina.

Intanto sui social molti i ringraziamenti ai carabinieri che hanno impedito il compimento di un'operazione illecita che avrebbe potuto danneggiare numerose persone.