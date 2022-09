Cercola, sequestrata officina senza autorizzazione: sanzioni per oltre 2mila euro

In un capannone si eseguiva la lavorazione del ferro senza alcuna autorizzazione, le operazioni di saldatura e e taglio avvenivano con emissioni incontrollate nell'atmosfera e questo provocava miscele di gas maleodoranti percepiti dall'intero vicinato.

Per tutto questo i carabinieri forestali della stazione di Napoli hanno denunciato, a Cercola, per gestione illecita di rifiuti una donna del 46, titolare di una carpenteria. In seguito ai controlli, i militari hanno anche accertato che in un locale attiguo erano stoccati rifiuti speciali, bombole di acetilene (gas) e ossigeno scariche.

Sequestrato il capannone dove si svolgevano le lavorazioni e i macchinari presenti. Notificate anche sanzioni, per oltre 2mila euro.