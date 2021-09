Capri, cambio della guardia al vertice della Capitaneria di Porto

Cambio della guardia alla Circomare Capri. Con una sentita e commossa cerimonia ufficiale tenutasi stamattina sulla banchina del porto turistico di Capri si è svolta l’avvicendamento dei vertici della Capitaneria di Porto tra il Tenente di Vascello Antonio Ricci che lascia il comando della Capitaneria di Porto di Capri che ha svolto per oltre due anni. Subentra a Ricci il Tenente di Vascello Emanuele Colombo che sarà il nuovo comandante.

A portare il saluto ai due tenenti di vascello è stato l’Ammiraglio Direttore Marittimo Regione Campania Pietro Giuseppe Vella, che ha ringraziato Ricci per l’opera svolta nei suoi due anni di permanenza a Capri, e ha dato il benvenuto al neo comandante Colombo. All’ammiraglio si sono accomunati i saluti dei due sindaci isolani Marino Lembo sindaco di Capri, e Alessandro Scoppa sindaco di Anacapri. Ad assistere alla cerimonia in banchina insieme all’autorità civili e militari anche una rappresentanza del porto turistico, operatori portuali e tutte le maestranze che lavorano nell’ambito delle attività marittime di Marina Grande. Ovviamente schierato a salutare i due comandanti l’intera squadra della Guardia Costiera di Capri con le motovedette in mare che facevano da sfondo.