Certamen nazionale di matematica al via al Mercalli di Napoli

Giovani e pronti a darsi battaglia a suon di equazioni: sono gli studenti che da tutta la Campania, oltre che da Modena e Bologna, arriveranno nel Liceo Mercalli di Napoli dove il 5 aprile si terrà la IX edizione del Certamen nazionale di matematica «R.Caccioppoli».



Una gara, fanno sapere gli organizzatori, «con quesiti proposti da professori universitari, rivolta ad alunni dell'ultimo anno del liceo scientifico che a scuola eccellono in matematica». In tutto saranno più di 60 i giovani che si sfideranno con l'obiettivo di primeggiare e tenere alto il nome della propria scuola. Il senso della sfida è quello di diffondere e incentivare negli studenti l'interesse per la matematica e le sue applicazioni potenziandone le conoscenze, le capacità e le abilità. Importante in questo senso la collaborazione con il dipartimento di Matematica «R. Caccioppoli» dell'Università 'Federico IÌ che ha messo a disposizione diversi docenti che prepareranno la traccia e correggeranno gli elaborati.



La mattina gli studenti saranno impegnati nello svolgimento della gara, mentre il pomeriggio si aprirà con l'intervento del professor Rocco Trombetti, coordinatore del corso di laurea triennale in Matematica, che spiegherà agli studenti l'offerta formativa del Dipartimento. Tra gli interventi previsti quello dei professori Ulderico Dardano e Salvatore Rao, delle professoresse Annamaria Barbagallo, Florinda Capone, Luigia Caputo, Roberta Di Gennaro, Eleonora Messina e Roberta Schiattarella. La competizione sarà aperta dal saluto del dirigente scolastico del Liceo Mercalli Luisa Peluso oltre che dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, Luisa Franzese.

Martedì 2 Aprile 2019, 16:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA