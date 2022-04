Cesare Cremonini a Ponticelli per l' inaugurazione del murale dedicato al «ragazzo del futuro»

Un giorno di festa, tra arte e impegno. Cesare Cremonini abbraccia la scuola e il quartiere intero, gli alunni dell'istituto «Eduardo De Filippo» e i tanti fan che il cantante ha a Ponticelli. L'occasione è l'inaugurazione del murale che ritrae un giovanissimo studente della scuola, Raffaele Giusti, di 10 anni.

Un'iniziativa che rientra nel progetto «Io vorrei» che Cremonini sta portando avanti con il writer Giulio Rosk: murales dedicati all'infanzia realizzati in quartieri difficili d'Italia in collegamento con le scuole, dallo Sperone di Palermo a Ostia, passando appunto per la periferia Est di Napoli.