Protesta lavoratori Inps a Napoli: «Presto confronto con l'azienda su salari»

Grande partecipazione oggi delle lavoratrici e dei lavoratori di Inps Servizi allo sciopero ed al presidio presso la sede Inps, in via Guantai Nuovi. Lo sciopero ha toccato punti dell'85% ed è stato indetto contro «l'immobilismo di Inps e Inps Servizi nel sanare una evidente ingiustizia sociale e salariale, nonostante il processo di assunzioni avviato per i lavoratori del call center Inps» tuonano i lavoratori.

Le organizzazioni sindacali hanno incontrato Ciro Toma, dirigente regionale vicario Inps, che ha raccolto tutte le istanze da sottoporre alla direzione centrale nazionale: «La grande partecipazione allo sciopero - spiega Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Napoli - conferma l'importanza della nostra protesta.

Mesi fa abbiamo salutato con soddisfazione la stabilizzazione dei lavoratori nel call center Inps, ma il processo poi si è interrotto. Le nostre richieste non sono state accolte, sia dal punto di vista salariale che per quanto riguarda i tanti contratti part time. Questi lavoratori svolgono un servizio essenziale, come già dimostrato durante la pandemia per l'erogazione dei bonus e del reddito di cittadinanza. Auspichiamo un confronto con i vertici di Inps al più presto».