Champion Center, vandalizzata la ​storica palestra di karate di Scampia

«È successo ancora, ieri sera c'è stato un nuovo assalto alla storica palestra di Karate di Scampia. La Champion Center, di nuovo nel mirino dei vandali. Ingenti i danni alla porta d'ingresso e portate via alcune attrezzature. La Champion Center per i ragazzi del quartiere rappresenta davvero un riferimento, è una presenza tangibile nel vuoto cosmico che avvolge le periferie. Non solo sport, ma tanta operatività dal punto di vista sociale e assistenziale. Un faro di luce positiva nella Scampia avvolta dalle ombre». Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e Francesca Imbaldi, referente regionale per lo sport di Europa Verde.

«Non sono i vigliacchi che agiscono nascondendosi a fermare la grinta di chi opera per la crescita del territorio. Per questo giovedì pomeriggio tutte le associazioni sportive saranno in piazza compatte per esprimere solidarietà a chi trasmette i valori dello sport contro la criminalità», aggiungono.