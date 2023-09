Charity Event al Common Ground per la Fondazione Melanoma

Grande attesa per la sera del prossimo 5 ottobre al “Common Ground” di Agnano, dove, grazie all'associazione benefica “Charity Event” presieduta dall'avvocato Ariana Mocerino a prendere corpo, a partire dalle 20.30, sarà un evento a sostegno della Fondazione Melanoma Onlus diretta dal professore Paolo Ascierto. Un'occasione di grande rilievo divisa tra lo spettacolo, la musica, la buona tavola e la solidarietà, che nel magnifico locale di via Scarfoglio, 7, riserverà ai presenti anche l'interessante e trascinante momento dedicato al “Premio Imprenditore dell'Anno” giunto al suo secondo anno di vita. Insieme ad una gustosa cena spettacolo con la partecipazione di Sara Montesanto e la Full Band, Giordana Di Foggia e Antonio Matrone a prendere vita per la serata benefica condotta dalla stessa organizzatrice Arianna Mocerino insieme all'apprezzato giornalista e critico teatrale, Giuseppe Giorgio (insieme nella foto), sarà uno show con la partecipazione della Halo Dance di Roberta Piccolo.

Con la direzione artistica di Adriano Parnoffi e l'intervento della giornalista Gabriella Peluso, la serata che per la partecipazione prevede un'offerta libera a partire da 50 euro, registrerà anche l'arrivo di alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo e della televisione, insieme a una folta rappresentanza di personaggi legati alla società, alle istituzioni, alle arti e alla cultura napoletana. «Un evento unico - ha detto l'organizzatrice l'avvocato Mocerino - teso alla creazione di una grande opportunità di divertimento capace di trasformarsi in un gesto di solidarietà a favore della Fondazione Melanoma del professore Ascierto a cui sarà devoluto una parte del ricavato della serata. Sono davvero felice di constatare che già in tanti hanno aderito con entusiasmo alla manifestazione vicina al sold out scegliendo di diventare protagonisti di una festa tutta da vivere nata per aiutare le persone meno fortunate a cui la ricerca corre in soccorso accendendo una sempre più forte speranza».