«Chat hot con due allieve», arrestato un prof del liceo Vico a Napoli

Giovedì 13 Giugno 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 07:01

Un professore, da anni in servizio in un noto liceo cittadino, il Gian Battista Vico di Napoli, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il sospetto di rapporti con due studentesse. Sulla vicenda c'è il massimo riserbo da parte degli inquirenti, non si sa se si tratti solo di scambi di messaggi oppure di rapporti andati anche oltre, quel che sembra emergere in maniera netta è che non si tratta di una storia di abusi, non di violenza ma di rapporti basati sul consenso. Tuttavia, avendo le ragazze meno di sedici anni di età ed essendo l'adulto in questione un loro docente, quindi una persona deputata alla loro istruzione e vigilanza, la vicenda è uscita dai binari della sfera privata ed è finita agli atti di un'inchiesta. Indagine delicatissima, coordinata dal pool di magistrati esperti in reati contro le cosiddette fasce deboli della Procura di Napoli e affidata ai carabinieri.