Universiadi a Napoli, il «biglietto da visita» ​dell'orrore: degrado totale a corso Novara

Martedì 2 Luglio 2019, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 15:43

Quello che potrebbe essere il punto di rilancio della città, in vista delle Universiadi, è nel più assoluto degrado. Basta uscire dalla stazione centrale di Napoli e percorrere pochi metri per trovarsi a Corso Novara immersi nel degrado e nella sporcizia. C’è anche chi allestisce un giaciglio per passare la notte ma anche per riposare durante il giorno.Due letti improvvisati con mezzi di fortuna come l’utilizzo di cartoni, ma anche con un materasso recuperato tra quelli che ogni giorno vengono smaltiti con l’abbandono in giro per la città. E non solo, non è difficile imbattersi in scarti alimentari in putrefazione e tutto quello che occorre ai clochard per allestire il proprio giaciglio: soprattutto cartoni, ma anche stuoini e lenzuoli. C’è chi dorme, chi beve alcol e chi chiede l’elemosina. Molti sono a torso nudo, viste le temperature record della stagione.Non è certamente una bella vetrina per una città. A pochi passi stazionano le camionette delle forze dell’ordine, i militari coi mitra sono lì per garantire la sicurezza, non è compito loro fermare il degrado. I tantissimi turisti di tutto il mondo che stanno giungendo in città per il grande evento dell’Universiadi intitolate alla città di Napoli guardano e vanno oltre. A rimetterci, come al solito, il decoro della città.«La zona è pieno di ubriachi - commenta un residente - che spesso finiscono col prendersi a bottigliate di vetro in testa. Ma l’ebbrezza alcolica può diventare pericolosa anche per i passanti: le ragazze vengono spaventate, e a volta anche minacciate coi coltelli, spiega un abitante». «L’auspicio - commenta una donna in attesa del bus - è che quando ci sono situazioni di questo genere i servizi sociali devono intervenire e svolgere la massima attività di convincimento per far comprendere la pericolosità della vita per strada».