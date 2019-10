​«Chest è a segg re gay», la denuncia del docente stufo a Napoli

Martedì 1 Ottobre 2019, 13:18

Marco Taglialatela è un docente di tecnologia, gay, da sempre stufo di episodi di omofobia nelle scuole. Ne ha subite tante. Ha insegnato in molte scuole ed in una di queste (non diremo quale, ndr) gli fu scritto dietro la spalliera di una sedia: «Chest è a segg re gay». Una sedia che nessuno mai ha voluto utilizzare, neanche i docenti, e che è sempre stata destinata a Taglialatela.«Quella sedia è ancora lì – dice Marco – e certi episodi di razzismo fanno male. Dopo alcuni anni, ho voluto raccontare di come il malessere sociale dell'omofobia sia una piaga nelle nostre scuole, e quando parte dai docenti fa ancora più male. Come docente, - continua Marco - educatore e adulto non posso stare zitto quando in una classe sento o vedo episodi di razzismo, omofobia, misoginia e violenza in genere. Quando accade, fermo tutto e la prima cosa che chiedo è: "perché?"Marco Taglialatela, è stato ed è molto amato dai suoi studenti, il disegno, i colori, sono uno stimolo importante per loro. «Gli studenti amano sentirsi liberi, - conclude Taglialatela – spesso attraverso lo strumento del disegno, tecnico o artistico che sia, e proprio i docenti talvolta sono limitativi trasmettendo loro pregiudizi. Bisognerebbe iniziare ad educare il corpo docenti ancor prima degli alunni».