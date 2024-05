Tra i cinque arrestati oggi a Napoli per l'inchiesta su camorra e riciclaggio c'è anche Massimiliano Di Caprio, 50 anni, direttore della pizzeria “Dal Presidente”, di via Tribunali, nel centro storico di Napoli, una delle più note della città, oggi sequestrata dal nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli nell'ambito di un'indagine antiriciclaggio che riguarda il clan Contini.

Massimiliano Di Caprio nel luglio del 2022, è finito nella bufera per un commento omofobo pubblicato su Instagram da lui definito «solo uno sfogo».

Il post lo trasformò nel giro di poche ore in un bersaglio, con da centinaia di repliche via social anche di boicottare la sua attività con recensioni negative.

Di Caprio pubblicò una storia su Instagram (da tempo rimossa) in cui tra l'altro si leggeva: «Non me ne f....te di consensi e di avere più clienti, o di candidarmi in politica per avere voti e fare soldi. Io sono un uomo e non voglio offendere la legge di Gesù Cristo, che ha creato uomo e donna».

In arresto anche la moglie di Di Caprio, una 46enne risultata essere la titolare della società che gestisce la pizzeria «Dal presidente» e Vincenzo Capozzoli, 49 anni, ritenuto legato al clan Contini e cognato di Di Caprio.