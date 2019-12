Scomparso a Posillipo, telefonata da Terracina: «Claudio è qui in ospedale, venite a prenderlo»

Finale a lieto fine, o quasi, per Claudio: il sessantenne napoletano di cui ieri si erano perse le tracce è stato infatti ritrovato poco fa in un ospedale di Terracina. L'uomo si era allontanato dalla sua abitazione di Posillipo poco dopo le 13 di ieri, senza documenti e senza cellulare, e da allora se ne erano perse le tracce.

LEGGI ANCHE Napoli, Claudio scomparso a Posillipo: «Chi ha notizie ci aiuti»

Allarmati, i familiari avevano dato il via ad un tam tam mediatico che ha dato i suoi frutti: un medico della struttura sanitaria infatti ha visto la foto sul web ed ha immediatamente riconsciuto quell'uomo che avevano ricoverato poco prima in condizioni di salute ancora da definire, ma fortunatamente non gravi.

LEGGI ANCHE Romina Power a Chi l'ha Visto: «Aiutatemi a trovare mia figlia Ylenia». Ecco come potrebbe essere oggi



Ultimo aggiornamento: 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non avendo documenti addosso, i medici di Terracina non erano infatti riusciti a risalire alle generalità dell'uomo e quindi non avevano avuto modo di avvisare i familiari che si sarebbero senz'altro angosciati ancora per un bel po'. Raggiunto telefonicamente, ilsi è invece precipitato dal padre per riportarlo, finalmente, a casa.