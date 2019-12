Scomparso dalla casa dei genitori a Verona, 18enne ritrovato in chiesa a Portici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lieto fine per il 18enne scomparso domenica scorsa dalla casa che divide con i genitori a, in provincia di Verona . Il giovane è stato ritrovato, nei pressi della chiesa di San Pasquale nell'omonima piazza a Portici dai carabinieri della stazione locale. A quanto si apprende, le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione. Del suo caso se ne è occupato anche il programma Rai Chi l'ha visto?