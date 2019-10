Dai versi del Vangelo alle frasi in napoletano. Un modo per attirare l'attenzione dei fedeli «distratti» ma anche un invito a celebrare i sacramenti della Chiesa Cattolica. Tra sorrisi e meraviglia sono tante le persone che si fermano a leggere, e a fotografare, i cartelli che don Corrado Maglione ha affisso nella «sua» parrocchia, la Beata Vergine di Lourdes e Santa Bernadetta a Ponticelli, quartiere nella periferia orientale di Napoli.

«Chi è senza peccato…s’arricurdasse meglio» si legge accanto ai confessori dove il parroco accoglie quotidianamente i fedeli ascoltando le loro ammissioni di colpa. Non una semplice frase ma un vero e proprio monito per chi partecipa al sacramento della confessione ma anche e soprattutto per chi non confida da tempo i propri peccati a Dio. Una esortazione che richiama la frase «Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei» che Gesù pronunciò, secondo le Scritture, in presenza di un'adultera per la quale gli altri fedeli avevano chiesto la lapidazione. È un invito all'umiltà e alla modestia rivolto ai credenti accolti nella parrocchia di via Lago Lucrino. La frase non è certamente passata inosservata: con semplicità e in poche parole riesce a scuotere la coscienza del fedele e farlo riflettere sulle sue azioni e sui suoi pensieri. È il senso del passo del Vangelo di Luca letto durante la celebrazione di oggi: da un lato il fariseo, che si presenta a Dio con presunzione esaltando le sue qualità di buon fedele; dall’altro il pubblicano che, invece, chiede a Dio la pietà perché si riconosce come peccatore. I cartelli sono stati pensati per raggiungere il cuore e la testa dei devoti sempre più distratti dalla velocità della vita di tutti i giorni. Il dialetto napoletano - come spiega il giovane viceparroco, don Vincenzo Piccinelli - è stato scelto come un modo immediato e «simpatico» di attirare l’attenzione dei tanti che arrivano in parrocchia, anche di quelli che entrano per occasioni sporadiche, come per partecipare alle celebrazioni dei sacramenti di amici e familiari.

Il sorriso è spontaneo anche leggendo l'altro cartello che don Corrado ha affisso all'ingresso della parrocchia e che ha meravigliato soprattutto i più giovani. Questo recita: «Dio esiste ma non sei tu. Quindi rilassati». Un ironico appello all’umiltà: «Se ti senti un Dio, ti senti in diritto di porti al di sopra di tutti gli altri, di giudicare gli altri» dice don Enzo - da due mesi sacerdote - che spiega l'importanza di raggiungere le persone e comunicare, anche in modo semplice, certi valori e messaggi.

La parrocchia di don Corrado - da trentaquattro anni sacerdote e da dieci anni alla guida di questa comunità - è un «polo» di simpatia e buon umore che accoglie grandi e piccoli in una serie di attività di animazione. Non solo l'oratorio per giovani e giovanissimi di quello che un tempo era definito il «rione Ina casa» di Ponticelli ma anche occasioni di sport e di svago per gli adulti. Pilates, zumba e ginnastica di mattina. Il pomeriggio si dà spazio al torneo interparrocchiale sul campetto riqualificato grazie alle donazioni dei fedeli e, ovviamente, alle lezioni di catechismo. In questi giorni ad animare la comunità ci sono anche le Suore Carmelitane Messaggere dello Spirito Santo che coinvolgono i ragazzi, e non, con i canti e i balli oltre a visitare gli ammalati e le persone con difficoltà che non riescono a raggiungere la chiesa. Le sorelle sono impegnate anche nell'organizzazione del flash mob che si terrà giovedì 31 ottobre e che coinvolge questa ed altre comunità religiose del centro storico di Ponticelli.



La parrocchia ha raccolto e portato avanti una eredità pastorale importante: quella di don Attilio Pirio, storico sacerdote di Ponticelli. L'attenzione alla parola, anzi alle parole, di don Corrado e di don Enzo guarda anche a quanto fatto in passato e si declina in tanti aspetti. Con fantasia hanno cercato un modo di parlare alle persone semplice e, per certi versi, anche coraggioso. Un invito alla coerenza e a essere veri credenti.

