Napoli: raffica di furti in casa a Chiaia, presa la banda dei rom

Giovedì 11 Aprile 2019, 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I poliziotti del commissariato San Ferdinando e carabinieri della Stazione Chiaia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini, nei confronti di tre nomadi domiciliati a Castel Volturno.Radoika Pavlovic, 34enne, Emanuela Pavlovic, 19, e un ragazzo di 17 anni, tutti di origine serba, sono ritenuti responsabili di otto furti consumati o tentati tra il 22 aprile e il 6 maggio 2018.Il 22 aprile 2018 si introdussero in un appartamento di via Chiatamone forzando la porta d’ingresso ma non riuscirono a perpetrare il furto perché il proprietario era in casa e li mise in fuga. Il 28 aprile forzarono la serratura di un appartamento in via Crispi e rubarono 3 Mont Blanc, 2 orologi, una scatola d’oro e cristallo e 500 euro. Poco dopo in via del Parco Margherita forzarono la serratura di un altro appartamento (nonostante il proprietario avesse chiuso la porta blindata a più mandate) e rubarono oggetti di valore e 500 euro.Il 25 aprile si introdussero in un’azienda di servizi alberghieri in via Caracciolo, ma non riuscirono a compiere il furto perché sorpresi da un inquilino del palazzo. Lo stesso giorno entrarono in un appartamento di via Mergellina e rubarono una rivoltella, orologi e gioielli. In quell’occasione prima di compiere il furto i tre si sedettero su una panchina nei pressi del palazzo in attesa del momento giusto per entrare, poi il ragazzo entrò e lasciò la porta aperta per far entrare le due complici, quindi si intrufolarono nell’appartamento per uscirne poco dopo con borse piene di oggetti. Lo stesso giorno, in largo Vasto a Chiaia, entrarono in un appartamento rimuovendo il nottolino ma non riuscirono a rubare nulla perché scattò l’allarme che li mise in fuga. Ancora in un appartamento di largo Vasto a Chiaia, lo stesso giorno, forzarono la serratura e rubarono 5 orologi di cui 2 rolex, 500 euro e degli abiti da uomo. Sempre il 25 aprile e sempre in largo Vasto a Chiaia forzarono la serratura di uno studio con un cacciavite e rubarono un salvadanaio contenente 350 euro in monete.Fondamentali per la loro identificazione le descrizioni fornite nelle denunce dalle vittime e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza installate in diversi condomini, messe a confonto con le foto di tre soggetti arrestati il 12 maggio 2018 dai poliziotti del commissariato San Ferdinando per un furto in uno stabile di via Carlo Poerio.