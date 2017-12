Lunedì 25 Dicembre 2017, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2017 10:10

Un gran caos generato dalle urla di gioia e dal frastuono della musica in strada nella notte di Natale. Questo lo scenario in cui si è svolto il tradizionale “brindisi della vigilia”, lungo via Bisignano nel cuore del quartiere di Chiaia. Una situazione di forte disagio per i cittadini che sono rimasti bloccati in casa e che da tempo “temevano” questo appuntamento.“La strada è tornata impraticabile” dichiarano i residenti, “e per noi tutti è stato impossibile festeggiare in pace. Cori da stadio e caos che si è protratto sino a tarda notte. Persino la vettura di un residente è stata bersagliata e presa a calci e pugni. Non c’è stato il rispetto di alcuna ordinanza ed in queste condizioni è inutile sperare che qualcosa possa cambiare”.