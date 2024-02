Napoli, rifiuti a Chiaia: ecco i nuovi cassonetti davanti ai palazzi

A Napoli la questione dell'immondizia è sempre seria, la differenziata sarebbe in vigore su tutto il territorio, eppure i cassonetti per l'indifferenziata ancora punteggiano tanta parte della città. Anche nel quartiere di Chiaia la questione è all'ordine del giorno, tanto che un'apposita commissione ha deliberato la sistemazione di sette cassonetti davanti ad alcuni edifici della Riviera di Chiaia, di via Giordano Bruno e di via Piedigrotta.

Si tratta dei contenitori di ferro nei quali viene sversata l'immondizia comune, quella che non può essere differenziata.

Ma non solo. In quei cassonetti vengono lanciati anche decine di sacchetti di immondizia comune e puzzolente, compresi i rifiuti alimentari che marciscono in tempi strettissimi.

Ecco l'elenco dei palazzi che si ritroveranno con la monnezza davanti al portone

2 cassonetti via Riviera di Chiaia , 48

, 48 2 cassonetti via Giordano Bruno , 145

, 145 2 cassonetti via Piedigrotta , 65

, 65 1 cassonetto via Piedigrotta, 30

Per accogliere i contenitori saranno cancellate le "strisce blu" destinate al parcheggio a pagamento. In realtà i cassonetti dell'indifferenziata rappresentano un "invito" ai pirati della monnezza che non contribuiscono a differenziare e, in questo modo, sanno anche dove andare a depositare le loro schifezze.