Martedì 16 Ottobre 2018, 15:18

Nell’ambito delle attività predisposte dalla polizia municipale di Napoli per il controllo dei bus adibiti al trasporto scolastico per verificare il rispetto delle norme finalizzate alla sicurezza stradale degli alunni, agenti del reparto Polizia Turistica hanno effettuato controlli nella zona di Chiaia.Nel corso dell'intervento sono stati controllati 21 veicoli. 16 conducenti sono risultati regolarmente autorizzati, mentre 5 sono stati verbalizzati ai sensi dell'art 85 c. 4 cds con relativi fermi amministrativi dei veicoli, in quanto abusivi. Ad uno di questi, oltre alla contestazione del servizio di trasporto abusivo, è stata ritirata la patente perchè alla guida di un veicolo già precedentemente sottoposto a sequestro e non ancora dissequestrato. Inoltre due conducenti sono stati verbalizzati perché trasportavano bambini in numero superiore a quelli previsti dalla carta di circolazione.