Lunedì 24 Dicembre 2018, 18:02 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2018 18:04

La pioggia ha scoraggiato molti avventori e la ressa degli altri anni non c'è stata. Il bruch della Vigilia di Natale a Chiaia è stato comunque molto disagevole per i residenti, per il rumore antropico del vociare delle migliaia di clienti che si sono radunati nell'area dei baretti. Così come per l'impossibilità di poter usare la propria automobile per alcune emergenze. In un video diffuso dal Comitato Chiaia Viva e Vivibile presieduto da Caterina Rodinò si vede la difficoltà con cui fende la folla pe rfarsi largo verso il varco della Ztl.L'area è stata presidiata da 40 agenti della Polizia municipale diretti dal generale Ciro Esposito coadiuvato dal capitano Sabina Pagnano responsabile del quartiere, dalle 9 alle 20 suddivisi in due turni. Si è registrato un miglioramento nell’ottemperanza all’ordinanza sindacale del divieto di vendita in vetro grazie all’attività di prevenzione e informazione svolta nei giorni precedenti.In ogni caso c'è stato chi ha contravvenuto all'ordinanza: 15 i verbali per gestori di locali in via Bisignano, via Belledonne, via Alabardieri, via Poerio, piazza San Pasquale e Largo Principessa Pignatelli sorpresi a vendere e somministrare in vetro. Al presidio dei varchi di accesso all’area con particolare riferimento a piazza dei Martiri, Vico Belledonne, Via Alabardieri e via Poerio, sono stati elevati 158 verbali di sosta in Ztl Belledonne e area pedonale via Ferrigni e strade limitrofe a carico prevalentemente di motoveicoli, mentre un’automobile è stata rimossa con carro attrezzi. Inoltre 5 verbali per occupazione di suolo pubblico tra piazza San Pasquale, piazzetta Rodinò e via Ferrigni; 14 verbali per l’impatto acustico perché diffondevano musica senza autorizzazione o in difformità; 2 verbali per mancanza di autorizzazione alla somministrazione in via Ferrigni e piazza San Pasquale; 15 verbali a carico di parcheggiatori abusivi nelle strade adiacenti la zona dei Baretti quali via Fiorelli, Imbriani, Morelli, piazza San Pasquale e Largo Vasto a Chiaia.