Chiaiano: festeggiano il compleanno in 20 al ristorante, sanzionati

Ieri sera gli agenti del Commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via dei Ciliegi per la segnalazione di numerose persone che stavano cenando all’interno di un ristorante.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno trovato 19 persone, tra i 18 e i 56 anni, sedute ai tavoli intente a consumare cibi e bevande e a festeggiare un compleanno e le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19, insieme al titolare del locale, un 60enne napoletano, poiché aveva consentito le consumazioni negli spazi interni ed altresì perché l’esercizio commerciale era aperto oltre l’orario consentito; infine, è stata disposta la chiusura della struttura per 5 giorni.